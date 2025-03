Das Sonnenfinsternis-Horoskop am 29. März 2025: Das ist Ihre zweite Chance!

Zum Monatsende hat der Kosmos etwas ganz Besonderes für uns geplant. Am Samstag, den 29. März, tritt mit der Sonnenfinsternis zur Mittagszeit zu Neumond im Widder ein kraftvolles kosmisches Ereignis ein: die sogenannte Schwarze Sonne. Diese Erscheinung ist weit mehr als ein astronomisches Phänomen – sie symbolisiert eine tiefe karmische Reinigung und einen radikalen Neuanfang. Die Schwarze Sonne – die Sonnenfinsternis, die mit diesem Neumond einhergeht – entsteht in jenem Moment, in dem sich der Mond vor die Sonne schiebt. Doch was bedeutet das für Sie? Diese Finsternis ist eine Einladung, sich von altem Karma zu befreien, von jenen unsichtbaren Fäden, die sich durch Ihr Leben ziehen und immer wieder dieselben Herausforderungen und Blockaden hervorbringen.

Nicht verpassen: Das chinesische Monatshoroskop für April 2025: Ihre Sterne für Liebe, Beruf und Gesundheit