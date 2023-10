Das Sonnenfinsternis-Horoskop für den 14.10.2023 für den Widder

Als Widder dürfte die aktuelle Energie genau Ihr Ding sein. Ihr Herrscherplanet Mars ist diese Woche besonders aktiv. Am Montag könnte die Konstellation von Mars und Pluto Sie vor Herausforderungen gestellt haben.

Doch ab Donnerstag, wenn Mars in den Skorpion tritt, eröffnen sich Chancen für emotionale Abenteuer. Wenn Sie Intensität lieben, zögern Sie nicht! Am Freitag, 13.10.2023, hilft ein Aspekt zwischen Mars und Saturn, Ihre Impulse in langfristige Pläne umzuwandeln. Die Sonnenfinsternis am Samstag ist ideal für persönliche Transformationen. Nutzen Sie, diese energiegeladene Woche mit dem Höhepunkt am Samstag dazu, kraftvolle Entscheidungen zu treffen, die schon lange anstehen. Nun geht es endlich voran!

Artikelbild und Social Media: Collage mit photovs/iStock und Astrowoche.de