Das Sternschnuppen-Horoskop ab dem 12.08.2024: So erfüllen sich jetzt die Wünsche der Waage

Sie, liebe Waage, sind für Ihren Wunsch nach Harmonie und Ausgeglichenheit bekannt. Oft fällt es Ihnen schwer, für sich selbst einzustehen, da Sie lieber klein beigeben, als sich in einen Streit verwickeln zu lassen. Damit kann nun endlich Schluss sein. In der bezaubernden Sternschnuppennacht haben Sie die Möglichkeit, Ihre Wünsche nach persönlichem Wachstum und Selbstentfaltung zu manifestieren – unabhängig davon, was Ihr Umfeld von Ihren Ambitionen hält. Welche inneren Ziele möchten Sie erreichen? Und wie können Sie das Ihren Lieben mitteilen? Lassen Sie die kosmische Energie dieser Nacht Ihre persönliche Entwicklung und unterstützen und finden Sie Ihre Bestimmung.

Ihr Wunder-Mantra:

„Ich wachse innerlich und entfalte mein wahres Potenzial.“