Das Super-Sterne-Horoskop ab dem 23.06.2025: Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, jetzt dürfen Sie sich zeigen und zwar mit all Ihren Ideen und Visionen. Ab Donnerstag motiviert Sie Merkur stark, Ihre Projekte selbstbewusst vorzustellen und keine falsche Zurückhaltung zu üben. Uranus bringt Ihnen Impulse, die Sie auf neue kreative Wege lenken und Ihnen die Chance geben, Ihre Talente zu präsentieren. Jupiter bestärkt Sie darin, sich nicht länger kleinzumachen, sondern Ihre Stärken gezielt einzusetzen. Am Samstag spüren Sie einen Schub von Klarheit und erkennen, dass Ihr Weg gerade erst beginnt. Wer jetzt an sich glaubt, setzt Kräfte frei, die lange geschlummert haben.

Ihr Erfolgsmantra für diese Woche:

"Ich zeige mich und wachse über mich hinaus."