Das Super-Sterne-Horoskop ab dem 23.06.2025: Sternzeichen Krebs

Diese Woche bringt Ihnen endlich Klarheit in verworrenen familiären Angelegenheiten, lieber Krebs. Götterbote Merkur hilft Ihnen, Missverständnisse auszuräumen und alte Themen auf den Tisch zu bringen. Uranus und der Neumond in Ihrem Zeichen sorgen dafür, dass Sie unerwartet eine Lösung für ein Problem finden, das Sie lange beschäftigt hat. Jupiter schenkt Ihnen das Gefühl, selbst in stürmischen Zeiten emotional getragen zu werden. Am Samstag könnte ein Gespräch oder eine Botschaft Ihnen eine völlig neue Sichtweise auf eine vertraute Situation eröffnen. Wer jetzt den Mut hat, ehrlich zu sein, findet inneren Frieden.

Ihr Erfolgsmantra für diese Woche:

"Ich vertraue meinem Instinkt und finde Klarheit."