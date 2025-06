Das große Sommerhoroskop 2025: Sternzeichen Löwe

Liebe im Sommer 2025

Auf Sie wartet zum Beginn der neuen Jahreszeit Ihr persönlicher Sommernachtstraum, lieber Löwe. Eine Liebesgeschichte, wie sie im Buche steht. Jetzt können Sie tiefe und emotionale Bindungen aufbauen. Das ist auch wichtig, denn im August fordert Ihre Eifersucht die Liebe ein wenig heraus… Zum Glück zieht Venus dann am 25.08.2025 in Ihr Zeichen und beendet die Krisenstimmung. Was für eine Achterbahnfahrt!

Karriere im Sommer 2025

Um den Sommerbeginn, genauer am 26.06., betritt Kommunikationsplanet Merkur Ihr Zeichen und seine Wirkung hat es in sich. Es gibt kaum einen Tag, an dem Sie nicht mit einem kreativen Gedanken aufwachen, der auf der Arbeit alle begeistert. Diese Glückssträhne nimmt leider ein wenig ab, wenn Merkur am 18. Juli rückläufig wird, aber da kurz darauf, am 22. Juli, Ihre Saison beginnt, fehlt es Ihnen nicht allzu lang an Inspiration.

Gesundheit im Sommer 2025

Wissen Sie, was Sie in diesem Sommer brauchen, lieber Löwe? Ein digitales Detox! Denn Sie verbringen viel zu viel Zeit damit, gesehen werden zu wollen und vergessen dadurch ab und zu, im Hier und Jetzt zu leben. Ihrer mentalen Gesundheit würde es so guttun, wenn Sie das Handy öfter mal vergessen und sich statt vom Bildschirm von der Sonne anstrahlen lassen.

Ihr Sommer-Highlight 2025

Natürlich beginnt Ihr Sommer-Highlight am 22. Juli 2025, wenn die Sonne, Ihre Herrscherin, in Ihr Zeichen zieht, lieber Löwe! Sie sind das geborene Sommerkind und jede Faser Ihres Körpers freut sich darüber, dass Sie jetzt noch mehr im Mittelpunkt stehen als sonst. Am 24. Juli ereignet sich dann auch noch ein Neumond in Ihrem Zeichen und rundet Ihr Glück ab. Für Sie wird außerdem Ihr Geburtstag zum Höhepunkt des Jahres!