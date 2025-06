Das Super-Sterne-Horoskop ab dem 23.06.2025: Sternzeichen Skorpion

Lieber Skorpion, diese Woche bringt Ihnen tiefe Einsichten, die Ihre innere Stärke neu definieren. Merkur hilft Ihnen, klare Worte für das zu finden, was Ihnen auf der Seele liegt. Uranus zeigt Ihnen plötzlich eine Lösung, die Sie zuvor übersehen haben. Jupiter gibt Ihnen den Mut, das Alte loszulassen und sich für neue Perspektiven zu öffnen. Am Samstag könnte ein Gespräch oder eine Erkenntnis Sie in Ihrer Entschlossenheit bestärken und Ihnen zeigen, dass es sich lohnt, auf sich selbst zu vertrauen. Wer jetzt Klarheit gewinnt, findet auch die Kraft, einen längst fälligen Schritt zu gehen.

Ihr Erfolgsmantra für diese Woche:

"Ich lasse das Alte los und öffne mich für mein wahres Potenzial."