Das Super-Sterne-Horoskop ab dem 23.06.2025: Sternzeichen Waage

Jetzt dürfen Sie endlich ehrlich sein, liebe Waage – vor allem zu sich selbst. Götterbote Merkur bringt Klarheit in Ihre Beziehungen, besonders dort, wo es unangenehme Missverständnisse gab. Uranus öffnet Ihnen die Augen für eine neue Sichtweise, die Ihnen zeigt, was wirklich zählt. Und Jupiter schenkt Ihnen die Gelassenheit, nicht länger an alten Mustern festzuhalten, sondern mutig neue Wege zu gehen. Am Samstag erleben Sie einen Moment, der Ihnen bewusst macht, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben. Wer jetzt auf sein Gefühl hört, wird erkennen, dass der richtige Weg oft der einfachste ist.

Ihr Erfolgsmantra für diese Woche:

"Ich bin ehrlich zu mir und finde meinen Frieden."