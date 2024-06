Das Vollmond-Horoskop für den 22.06.24: So nutzen Widder die Magie des Karma-Mondes!

Sie neigen dazu, sich in der Hitze des Gefechts zu verstricken, doch der Vollmond lässt Sie innehalten und nachdenken. Es ist an der Zeit, die Wut und Frustration, die Sie in Bezug auf vergangene Kämpfe oder Herausforderungen gesammelt haben, loszulassen.

Nutzen Sie diese Zeit, um aktiv Entscheidungen zu treffen, die Sie von den Ketten der Vergangenheit befreien. Die Mond-Magie unterstützt Sie dabei, Ihre innere Stärke zu finden und mit erneuerter Leidenschaft und Zielstrebigkeit voranzugehen. Indem Sie sich von dem trennen, was nicht länger dient, machen Sie Platz für neue Möglichkeiten und beginnen einen leidenschaftlichen neuen Lebenszyklus.

Ihr Mond-Magie-Mantra:

"Ich lasse meine alten Schlachten hinter mir und öffne mich neuen Siegen."

