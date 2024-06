So nutzt der Widder den Sommer am besten

Überraschende Abenteuer, spontane Unternehmungen und gesellige Ausflüge? Der Sommer bringt viele Dinge mit sich, die sich für Sie absolut natürlich anfühlen, lieber Widder! Sie lieben es in Bewegung zu sein und sind meistens von Juni bis September so oft wie möglich draußen zu finden. In einem typischen Widder-Sommer werden neue Hobbies ausprobiert, Feste gefeiert und Freundschaften geschlossen. In dieser Jahreszeit können Sie Ihre natürlichen Eigenschaften verstärkt ausleben und genießen das Leben in vollen Zügen!

Verstärkt werden aber leider auch die Dinge, die Ihnen das Leben manchmal schwer machen können. So zum Beispiel Ihre Impulsivität. Das gute Wetter und die allgemein positive Energie, die Sie umgibt, kann Sie schon mal dazu verleiten, einen Last Minute Urlaub zu buchen, für den Sie eigentlich weder das Geld noch die Kapazitäten haben. Außerdem haben auch Sie lieber Widder eine soziale Batterie, die Sie durch bewusste Me-Time von Zeit zu Zeit aufladen müssen. Aber das fällt ja so schwer, wenn schon wieder alle unterwegs sind und die Sommerabenteuer so laut nach Ihnen rufen...

Ihr Tipp für den Sommer:

Ressourcenplanung ist das A und O. Und damit ist nicht nur Ihr Sommerbudget gemeint, sondern auch Ihre sozialen Ressourcen. Sie müssen nicht jeden Abend verplant sein, um den Sommer Ihres Lebens bloß nicht zu verpassen. Wenn Sie sich bewusst für die Verabredungen entscheiden, die Ihnen wirklich Freude machen, können Sie diese auch viel ausgelassener genießen!

Lesen Sie mehr über ihren Sommer im großen Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Widder von Juni bis September