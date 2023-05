Der große Astro-Liebestest: Wie gut passen die Sternzeichen zusammen?

Wie nahe stehen Sie Ihrem Partner? Und wie lange wird Ihre Liebe halten? Machen Sie den Astro-Liebestest und finden Sie es heraus! Hier erfahren Sie mehr dazu...

Unser Liebestest geht vom Kern unseres Wesens aus, von der Sonne. Und wir berücksichtigen dabei nicht nur astrologische Erfahrungswerte sondern auch jahrelange Erkenntnisse der Psychologie und Partnerberatung.

Die Sonne prägte unser Wesen, unsere Persönlichkeit, auch unser Verhalten anderen Menschen gegenüber. Sie war neben den anderen Planeten der wichtigste Pate bei unserer Geburt. Und diese Sonne nimmt einen ganz bestimmten Winkel, eine ganz bestimmte Beziehung zu den anderen möglichen Sonnenpositionen im Tierkreis ein. Das Sternzeichen des Partners ist dabei nicht ausschlaggebend. Sondern nur das Verhältnis, in dem unsere Sonne (das Sternzeichen) zu den anderen Sternzeichen steht. Ist sie weit entfernt davon, nimmt sie einen kritischen Aspekt dazu ein.

Oder steht sie sogar im selben Zeichen wie die Sonne unseres Partners . Was zwar eine große, sehr intensive Nähe signalisiert, aber auch einen verbissenen Konkurrenzkampf auslösen kann. Weil wir den Partner als gleichwertig empfinden. Und die selben Stärken und Schwächen wirken wie eine Herausfoderung an uns. Das Unterbewusstsein sagt uns: Was der kann, kann ich schon lange, nur besser. Nähe kann trennen, aber natürlich auch Nähe bringen. Es kommt immer darauf an, wie Sie damit umgehen.

Der große Astro-Liebestest gibt Antworten auf folgende Fragen: Engt er mich ein, unterdrückt er mich? Wird er treu zu mir halten? Oder sind wir nur gute Freunde, die das auch bleiben sollen?

Es gibt Beziehungen, die sich im Aspekt zwischen den Sonnen ausdrücken, die eben eher für eine lange Freundschaft geschaffen sind. Es gibt Beziehungen, die eine lange, innige, verständisvolle, harmonische Ehe garantieren. Oder die eine ideale Basis für eine tolerante Patchworkfamilie bieten. Alles ist möglich.