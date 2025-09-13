präsentiert von WUNDERWEIB.de
Die besten Lotto-Zeiten

Der Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche

Wann sollten Sie in dieser Woche Lotto spielen? Lesen Sie jetzt den Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen.

Wann haben Sie das größte Glück beim Lotto in dieser Woche? Wir verraten jedem Sternzeichen die besten Zeiten, um das Lotto-Glück zu probieren!

Denn nicht für jedes der zwölf Tierkreiszeichen stehen die Sterne zum selben Zeitpunkt günstig. Nur weil ein Skorpion am besten am 20. September 2025 sein Glück versuchen sollte, bedeutet das nicht, dass dies für einen Fisch ebenso gilt. Wenn Sie wissen möchten, wann Sie persönlich die Chance auf einen Gewinn haben könnten, dann verrät Ihnen unser kostenloses wöchentliches Lotto-Horoskop die genau richtige Uhrzeit dafür. 

Doch was wäre Ihr Lotto-Horoskop ohne Ihre persönlichen Glückszahlen? Diese finden Sie selbstverständlich auch bei uns. Wenn Sie Ihrem Glück noch weiter auf die Sprünge helfen wollen, können Sie außerdem direkt nachschauen, welche Farben und auch welche Menschen Ihnen in der 15. bis 21. September 2025 am meisten Glück bringen. Auch diese können Ihre Woche sicherlich entscheidend beeinflussen.

Ihre Glücksbringer finden Sie hier: Ihre Glücksbringer für diese Woche

Der Lotto-Tipp für den Widder

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 18.9. um 15 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Stier

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 20.9. um 17 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Zwilling

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 17.9. um 21 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Krebs

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 16.9. um 22 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Löwen

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 19.9. um 13 Uhr.

Der Lotto-Tipp für die Jungfrau

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 21.9. um 21 Uhr.

Der Lotto-Tipp für die Waage

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 18.9. um 15 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Skorpion

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 20.9. um 17 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Schützen

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 17.9. um 21 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Steinbock

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 16.9. um 22 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Wassermann

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 19.9. um 13 Uhr.

Der Lotto-Tipp für den Fisch

Ihre beste Zeit fürs Lotto-Glück: Tippen Sie am 21.9. um 21 Uhr.

