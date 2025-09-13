Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau für die Woche vom 15. bis 21.09.2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mond, Sonne und Jupiter sorgen für wunderschöne Aussichten für Ihr kommendes Lebensjahr. Sie werden staunen, wie schön es wird. Positive Überraschungen auf privater Ebene stehen an. Es sieht ganz danach aus, als würden Sie wichtige neue Kontakte knüpfen, die auch beruflich positive Folgen haben.

Ihre besten Zeiten: 9. – 31. Januar (Vertrauen), 25. – 27. Juni (Klarheit), 26. – 28. August (lukrative Chancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kreativität, Intuition und Zugang zu Ihrem Seelenleben.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf die Botschaften meiner Seele.

An diesem Tag geboren: Agatha Christie, Ettore Bugatti, Carl Diercke, James Cooper, Prinz Harry.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele neue Erkenntnisse und schöne Momente.