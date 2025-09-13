Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau für die Woche vom 15. bis 21.09.2025
Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche vom 15. bis 21.09.2025 ihren Geburtstag feiern.
- Das Geburtstagshoroskop für den 15. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 16. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 17. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 18. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 19. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 20. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 21. September 2025
Liebe Jungfrau, Sie legen einen fulminanten Start ins nächste Lebensjahr hin. Keiner kann Sie aufhalten, wenn es darum geht, beruflich nun endlich das zu vollenden, was Sie schon lange umtreibt. Merkur und Jupiter sind dabei Ihre stärksten Verbündeten.
Das Geburtstagshoroskop für den 15. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mond, Sonne und Jupiter sorgen für wunderschöne Aussichten für Ihr kommendes Lebensjahr. Sie werden staunen, wie schön es wird. Positive Überraschungen auf privater Ebene stehen an. Es sieht ganz danach aus, als würden Sie wichtige neue Kontakte knüpfen, die auch beruflich positive Folgen haben.
Ihre besten Zeiten: 9. – 31. Januar (Vertrauen), 25. – 27. Juni (Klarheit), 26. – 28. August (lukrative Chancen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Kreativität, Intuition und Zugang zu Ihrem Seelenleben.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf die Botschaften meiner Seele.
An diesem Tag geboren: Agatha Christie, Ettore Bugatti, Carl Diercke, James Cooper, Prinz Harry.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele neue Erkenntnisse und schöne Momente.
Das Geburtstagshoroskop für den 16. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit Mond und Jupiter werden Ihre Sehnsüchte gestillt, Ihre Träume werden größer, aber letztendlich auch konkreter. Und in der Liebe sieht alles wirklich wunderbar aus. Jeder kann sich noch verlieben, in den*die alte*n Partner*in auf eine neue Art oder in eine*n Unbekannte*n! Herrlich!
Ihre besten Zeiten: 5. – 7. Dezember (gutes Gespür), 18. – 20. Juni (neue Erkenntnisse), 27. – 29. Juli (gut für Weiterbildung).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Kreativität und Einfühlungsvermögen.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin selbst verantwortlich für mein Wohl.
An diesem Tag geboren: Oskar Lafontaine, Peter Falk, Lauren Bacall.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Wenn Sie schon lange einsam sind, dann kommt eine neue Liebe.
Das Geburtstagshoroskop für den 17. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Sterne bringen Klarheit in alle Partnerschaften. Nicht nur Liebes-, sondern auch Geschäftsbeziehungen und Freundschaften sind betroffen. Beziehungen, die „echt“ sind, ein Herz und eine Basis haben, überstehen diese Prüfung der Sterne mit Bravour. Andere dagegen können scheitern.
Ihre besten Zeiten: 27. – 29. November (gut für Finanzen), 16. – 18. Januar (neue Ideen), 1. – 3. Mai (Lebensfreude).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Unabhängigkeit und Befreiung aus alten Fesseln.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich freue mich über alles Neue in meinem Leben.
An diesem Tag geboren: Reinhold Messner, Robert Lembke, Käthe Kruse, Friedrich Wilhelm von Steuben.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf schöne Momente im Kreise von lieben Menschen.
Das Geburtstagshoroskop für den 18. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Im nächsten Lebensjahr zeigen Sie viel Mut zum Risiko. Aber Vorsicht! Sie sind latent in Gefahr, zu blauäugig vorzugehen. Sie sind sich manchmal der Konsequenzen Ihres Handelns nicht bewusst. Denken Sie bitte immer gleich zwei Schritte weiter, dann bleibt Ihnen tatsächlich viel Ärger erspart.
Ihre besten Zeiten: 23. – 25. Dezember (gutes Gelingen), 24. – 26. Februar (Liebesbeweise), 1. – 3. Juni (Lotto spielen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein, Mut und Optimismus.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich werde vom Universum getragen und behütet.
An diesem Tag geboren: Wolfgang Schäuble, Anna Netrebko, Greta Garbo.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die sich schon bald als sehr lukrativ erweisen.
Das Geburtstagshoroskop für den 19. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond steht günstig und Jupiter auch. Das ist ein Segen, das ist ein Zeichen! Jupiter wird Ihr Leben verbessern, wird alles schöner und größer machen, wird Menschen in Ihr Leben bringen, die nicht mehr wegzudenken sind. Der Glücksplanet ist eine einzige Bereicherung für Sie. Stoßen Sie mit und auf Jupiter an Ihrem Geburtstag an.
Ihre besten Zeiten: 26. – 28. Dezember (gut für Finanzen), 6. – 8. Februar (Liebeschancen), 2. – 4. Juni (kreative Phase).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Chance, einen Fehler zu korrigieren.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.
An diesem Tag geboren: Jeremy Irons, William Golding, Ferry Porsche, Emil Zatopek, Paulo Freire, Bill Medley.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Eine erfolgreiche Zeit in allen Lebensbereichen.
Das Geburtstagshoroskop für den 20. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Venus steht in Ihrem Zeichen. Das ist ein Garantieschein für wunderbare Erfahrungen in der Liebe im kommenden Lebensjahr. Neue Menschen werden in Ihr Leben treten, die Ihnen guttun. Und mit ein bisschen Glück wird daraus sogar wahre, echte Liebe. Darum: Halten Sie ab sofort die Augen offen und vertrauen Sie Ihren Gefühlen.
Ihre besten Zeiten: 14. – 16. Februar (Vertrauen), 29. – 31. Juli (Lebensfreude), 13. – 15. September (Zufriedenheit).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Sinnlichkeit und Blick für das Wesentliche.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben hält viel Schönes für mich bereit.
An diesem Tag geboren: Sophia Loren, Sabine Christiansen, August Oetker, Friedrich Soennecken, Juan Pablo Montoya.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Aufgabengebiete, die Ihnen leicht von der Hand gehen und viel Spaß machen.
Das Geburtstagshoroskop für den 21. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie sind wahre Glückspilze. Sie feiern nämlich mit einem Neumond im eigenen Zeichen Ihren Geburtstag! Das ist ein Geschenk! Das birgt eine riesige Chance in sich! Der Neumond nämlich schenkt Ihnen die Kraft vieles, was Sie bisher nervte, störte, belastete, nun in Ihrem Leben abzulegen. Sie machen Platz für Neues in Ihrem Leben.
Ihre besten Zeiten: 12. – 14. September (Ordnung schaffen), 21. – 23. November (ein Liebesgeständnis), 10. – 12. März (kluges Vorgehen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Entschlusskraft und Tapferkeit.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene nur Gutes.
An diesem Tag geboren: Bill Murray, Stephen King, Jean Pütz, Larry Hagman, Leonard Cohen.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie wissen nun, wie Sie in einer bestimmten Sachen vorgehen müssen.
Artikelbild und Social Media: AdobeFirefly (generiert mit KI)