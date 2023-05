Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 1. bis 7. April 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Sie haben einen Schutzengel. Er ist immer bei Ihnen - auch in dieser Woche.

Ihre Schutzengel führen Sie in die Tiefe, zur Stimme in Ihrem Innersten, zu den Wünschen Ihrer Seele . Während Sie sich mit Äußerlichkeiten herumschlagen, fragt Sie Ihr Schutzengel: Zahlt sich das aus, ist es das wirklich, was du anstrebst, was du willst? Gott will, dass Sie leben, dass Sie Ihren freien Willen durchsetzen und sich verwirklichen. Ihr Schutzengel führt Sie, hilft Ihnen Ihre Ziele zu erreichen, Ihre wahren Träume zu erfüllen, die Ihnen manchmal nicht bewusst sind - in denen aber Ihre Kraft liegt.

In unserem Horoskop erfahren Sie die Botschaft des Schutzengels von Ihrem Sternzeichen. Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...