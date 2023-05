Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 13. bis 19. Januar 2014

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Ihr Schutzengel kann tief in Ihre Seele blicken. Er weiß, was Sie wirklich beschäftigt, was Ihre Nöte sind, was Sie von sich selbst entfernt und Ihnen Mühe kostet.

Er weiß, was Sie krank macht, was Ihnen den Mut raubt, sich selbst zu verwirklichen. Er weiß mehr, als manchmal Ihnen selbst bewusst ist.

Denn wir Menschen verdrängen viel oder schleppen in unserem Unterbewusstsein Blockaden, Komplexe, Ängste in uns herum, die vielleicht in der frühen Kindheit entstanden sind.

Deshalb ist die Botschaft Ihres Schutzengels so wertvoll für Sie. Er macht Sie auf Dinge aufmerksam, die Ihrem Erfolg, Ihrem Glück im Weg stehen. Wenn Sie den Botschaften folgen, können Sie viel verändern.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...