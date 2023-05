Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 15. bis 21. April 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Sie haben einen Schutzengel. Er ist immer bei Ihnen - auch in dieser Woche.

Ihr Schutzengel lässt Sie nicht alleine. Er ist Ihr Begleiter durch dieses Leben. In seinen Botschaften erfahren Sie, was Sie in dieser Woche zum Erfolg und zur Freude führen wird. Wie Sie sich selbst verwirklichen können, was Sie den Menschen näher bringt, wie Sie die Liebe in Ihren Alltag holen, was Sie glücklich machen wird. Es sind Botschaften, die Ihre Seele berühren, die Sie zu einer tieferen Lebensweisheit führen. Die wir so oft vergessen, wenn wir in unseren Kämpfen gegen Missgunst und Neid, gegen Zwietracht und Ungerechtigkeiten verstrickt sind. Ihr Schutzengel will die pure Lebensfreude in Ihnen entfachen, Sie für die Wunder der Welt wieder öffnen.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...