Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 16. bis 22. September 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Die Botschaft Ihres Engels kann Ihrem Leben eine neue Wendung geben. Sie sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist.

Ihr Schutzengel führt Sie in Tiefen, die Sie Unterbewusstsein nennen.

Er führt Sie in das Reich Ihres Herzens , hinab in die Räume Ihrer Seele. Wo die Wahrheit wohnt.

Während Sie sich mit Alltäglichkeiten herumschlagen, mit Äußerlichkeiten herumplagen, fragt Sie Ihr Schutzengel: Zahlt sich das aus? Ist es wirklich das, was du anstrebst, was du willst? So wenig?

Seine Botschaft sagt Ihnen, wie Sie Ihre wahren Träume verwirklichen können.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...