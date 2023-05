Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 17. bis 23. Februar 2014

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Unser größtes Problem ist, dass wir uns selbst aus den Augen verloren haben. Dass wir unsere wahren Wünsche, unsere tiefsten Bedürfnisse, aber auch unsere wirklichen Stärken unterdrücken.

Wir vertrauen uns nicht mehr und folgen dem, was man uns eingeredet hat. Wir sind so, wie man es von uns erwartet. Und nicht so, wie wir es selbst von uns erwarten.

Ihr Schutzengel will Sie zu dieser inneren Wahrheit zurückführen. Er will nicht in Ihrem Leben dreinreden, er will Sie nicht zu etwas überreden. Sie haben den freien Willen.

Seine Botschaften sollen Ihnen nur helfen, der zu sein, der zu werden, der Sie wirklich sind, um sich zu entfalten und erfolgreich und glücklich zu werden.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...