Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 20. bis 26. Januar 2014

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Die größten Geschenke des Lebens kommen aus uns selbst heraus.

Wir beachten uns zu wenig, leben an uns selbst vorbei. Das macht uns unglücklich, entfremdet uns. Sodass wir am Ende nicht mehr wissen, wen unser Körper eigentlich durch dieses Leben schleppt, was unsere wahren Wünsche , unsere wahren Ziele sind - und nicht jene, die man uns aufgezwungen hat.

Ihr Schutzengel will Sie vor allem mit sich selbst verbinden, mit Ihrem göttlichen Kern verbinden. Das ist seine Hauptaufgabe, sein Ziel.

Weil er weiß, dass Sie alles in sich tragen, was Sie glücklich und erfolgreich macht.

Seine Botschaften führen Sie zu Ihrem wahren Wesen, auf das Sie stolz sein können.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...