Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 25. bis 31. März 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Sie haben einen Schutzengel. Er ist immer bei Ihnen - auch in dieser Woche.

Freude löst Freude aus. Aufmerksamkeit wird mit Aufmerksamkeit erwidert. Dankbarkeit wird mit Dankbarkeit belohnt. Das Geheimnis des Lebens, des Erfolgs, der Liebe ist auf Resonanz aufgebaut. Wie schon ein altes Sprichwort weiß: Wie ich in den Wald hineinrufe, so kommt es heraus.

Diese wahre Erkenntnis wollen Ihnen Ihre Schutzengel in dieser Woche mitteilen. Sie ist jetzt so wichtig für Sie, weil sich mit dem Frühling ein positives Lebensgefühl breit macht, das uns Lebenslust noch tiefer empfinden lässt, die uns mit den Menschen verbindet. Und genau dieses Gefühl birgt in sich die Chance, das große Glück anzuziehen. Mit positiven Gedanken.

In unserem Horoskop erfahren Sie die Botschaft des Schutzengels von Ihrem Sternzeichen. Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...