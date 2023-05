Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 27. Januar bis 2. Februar 2014

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Wir haben den freien Willen, den uns Gott schenkte. Ihr Schutzengel kann Ihnen nicht einen anderen Weg aufdrängen als den, den Sie gehen wollen.

Er kann Sie nur beschützen, er kann Sie nur beraten, er kann Sie nur zum Glück lenken mit seinen Botschaften, die aus Ihrer inneren Stimme aufsteigen.

Aber vor allem wird Sie Ihr Schutzengel davon überzeugen, dass Sie sich selbst treu bleiben, dass Sie auf sich selbst hören, der Stimme Ihres Herzens folgen.

Ihr Schutzengel will Ihr Vertrauen in sich selbst stärken und ruft Sie zu Selbstliebe und zur Achtsamkeit für Ihre eigenen Regungen und Verhaltensweisen auf. Denn damit werden Sie selbst erkennen, was in Ihrem Leben falsch läuft, was Sie sich selbst nur aufgezwungen haben.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...