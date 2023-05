Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 29. April bis 5. Mai 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Sie haben einen Schutzengel. Er ist immer bei Ihnen - auch in dieser Woche.

Ihr Schutzengel sitzt mit Ihnen am Frühstückstisch, wenn Sie hastig einen Kaffee in sich hineinschütten. Er geht mit Ihnen den Weg zur Arbeit , den Sie vielleicht in Angst vor den Launen des Chefs beschreiten. Er sitzt mit Ihnen am Schreibtisch, an dem Sie grübeln und sich abmühen. Er spricht mit Ihnen und Sie hören es nicht, weil Sie nicht mehr auf sich selbst achten. In seiner Botschaft in dieser Woche an Sie erfahren Sie, was Ihr Schutzengel Ihnen sagen will, wie er Ihr Leben bereichern, Sie lenken und beschützen will. Diese Botschaften sollen Ihnen helfen, wieder in Kontakt mit Ihrem Schutzengel zu leben, was Ihnen in der Kindheit noch möglich war.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...