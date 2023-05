Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 30. Dezember 2013 bis 5. Januar 2014

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Oft genügt wenig, nur ein anderes Denken, um Erfolg zu haben, um sich selbst zu verwirklichen.

Sie müssen sich nur selbst wahrnehmen, jenen Menschen wahrnehmen, der in Ihnen schlummert, der in Ihnen verborgen ist.

Ihr Schutzengel möchte, dass Sie wieder den Mut zu sich selbst haben. Den Mut haben, zu sich selbst zu stehen.

Es ist so viel in Ihnen, was brach liegt - ein kostbarer Schatz an Talenten, an Stärken, an göttlichen Gaben. Sie sind ein göttliches Wesen, das aber manchmal seine Herkunft vergisst.

Ihr Schutzengel will mit seinen Botschaften Ihr Bewusstsein wecken. Er will Sie daran erinnern, wer Sie wirklich sind. Es wird Zeit, dass Sie erwachen.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...