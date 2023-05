Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 4. bis 10. November 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Ihr Schutzengel schaut auf Ihr Leben wie ein guter, kluger Freund. Aus seiner großen Distanz von Jahrtausenden alter Erfahrung. Das lässt ihn tiefer blicken, als wir das je können.

Er sieht Ihre Schwächen nicht wie einen Makel , sondern wie einen Teil Ihrer Persönlichkeit. Genauso wie Ihre Stärken.

Mit seinen Botschaften, seinen Eingebungen will er Ihnen helfen, sich selbst zu verwirklichen. Das aus sich herauszuholen, was verborgen in Ihrem Innersten schlummert. Mehr nicht.

Denn Sie sollen den freien Willen haben, Ihr Leben zu leben, Ihre Ziele zu verwirklichen, wie immer die ausschauen mögen. Ihr Schutzengel ist Ihr Ratgeber dabei.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...