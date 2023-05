Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 5. bis 11. August 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Ihr Alltag sagt Ihnen: Du musst parieren, du musst funktionieren, Erwartungen erfüllen, in die Zukunft schauen, an morgen denken, vorplanen, sichern, absichern.

Ihr Schutzengel sagt Ihnen: Du musst leben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Denn vor lauter Planung, vor lauter Hektik und Hetze, hasten wir oft am Leben vorbei. Ihr Schutzengel schützt Sie nicht nur in diesem Alltag. Er führt Sie auch zum Kern Ihrer Existenz, dort wo die wahren Entdeckungen auf Sie warten. Die Ihnen mehr Achtsamkeit, mehr Vertrauen in das Leben und auch mehr kindliche Neugier vor Augen führen.

Folgen Sie der Botschaft Ihres Schutzengels, entdecken Sie, was Sie glücklich macht.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...