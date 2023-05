Die eigene Wohnung, das eigene Haus – Sie haben lange davon geträumt, dafür gespart. Jetzt scheint der richtige Zeitpunkt für den Kauf zu sein. Ein Risiko...

Warum sollten Sie immer Miete zahlen, Monat für Monat Ihr Geld verschenken? Das Einzige, was in dieser unsicheren Wirtschaftslage Gewinn verspricht, ist die Immobilie, das Gold, sichere Anlagen eben. Der Stier denkt so, besonders derzeit in seiner ständigen unterschwelligen Angst um seine finanzielle Sicherheit. Wer aber wie er sehr sparsam ist, das Billigste will, kann sich besonders beim Grund und Boden verspekulieren.

Aus dem eigenen Haus wird eine Merkur-Falle, in die auch der im Grunde seines Herzens ängstliche Schütze tappt, genauso wie der Steinbock und die Jungfrau, die jedem Risiko aus dem Weg geht, außer dem Risiko einer zu teuren Immobilie, die ihr solide und sicher erscheint, aber die Sie sich im Grunde nicht leisten kann. Der Widder will sich mit seinem Uranus im Moment nicht festlegen, so dass eine eigene Wohnung für ihn nicht in Frage kommt. Genauso wenig wie für den Wassermann: Selbst wenn Sie jetzt das Geld hätten, Sie scheuen größere Investitionen, die Sie zu sehr festlegen würden.

Dazu neigt eher der sparsame Krebs, der dabei allerdings in der Gefahr schwebt, dass die große Investition zur Merkur-Falle wird, weil er sich was einreden lässt, was nun mal wirklich viel zu überteuert ist. Genauso wie die Waage, die durch den Merkur zu gutgläubig und unkritisch ist. Der Löwe lässt sich eher vom Funkeln des Goldes anziehen. Unser Rat: Bei dieser Wirtschaftslage, bei diesem Gerangel um den Euro sind Wirtschaftsprognosen schwierig. Sicher ist nur: Was sicher erscheint, wird morgen nicht mehr sicher sein. Der Skorpion wird keine Fehler machen, Saturn schützt ihn davor. Die Fische und die Zwillingen werden genau das Richtige tun, wenn Sie sich jetzt das Eigenheim anschaffen wollen. Jupiter und Neptun helfen.

