Horoskop: Das sind die 7 Geldfallen...

Die Angst macht aus uns Menschen, die sich nichts gönnen. Alles wird gespart, auch die Lebensfreude, für später, wenn es wieder einmal besser wird. Der Stier neigt dazu, aber auch der Steinbock, der nur rackert, sich vor der Angst in der Arbeit verkriecht. Und die Jungfrau, die oft von rätselhaften Verlustängsten verfolgt wird und dabei das Geld geizig festhält. Dieser angstvolle Geiz ist selten gut für die Finanzen. Denn Geld hat Magie. Es kommt zu jenen Menschen, die es mögen, die positive Gedanken damit verknüpfen und nicht ängstlich daran festhalten. Sondern den Segen des Geldes schätzen, die schönen Dinge des Alltags, die das Geld in unser Leben bringt.

So wie das dem Löwen in seiner wohlwollenden, großzügigen Art entspricht, der das Geld oft anzieht, ohne sich selbst dessen bewusst zu sein. Im Moment bremst ihn allerdings Saturn etwas. Auch die Zwillinge und die Waagen haben ein sehr offenes Verhältnis zum Geld. Wobei die Zwillinge allerdings durch ihren Jupiter oft zum Übermut verführt werden: Shoppen statt Sparen, was auch kein Geld bringt. Der Wassermann und der Widder neigen derzeit eher zum spontanen Geldausgeben als zum Sparen. Uranus verführt sie dazu und der rückläufige Merkur verstärkt diese gefährliche Tendenz. Sparen ist bestimmt keine menschliche Schwäche, nur der Geiz, der Chancen verbaut, und zu dem derzeit der Schütze neigt, obwohl ihn der Jupiter in Opposition zum Geldausgeben animiert, aber der rückläufige Merkur verunsichert und bremst.

Mit Vernunft sparen, das Geld zusammenhalten, um es zum richtigen Zeitpunkt auszugeben – das beherrschen zur Zeit besonders der Krebs, der Skorpion und die Fische: Folgen Sie absolut Ihrem Bauchgefühl, wenn Sie das Ersparte anlegen. Lassen Sie sich nichts einreden.

