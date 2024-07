Die Glücksbotschaft für Dienstag: 9. Juli 2024

Kraftzahl: 16

Schwerer Rosenduft betört unsere Sinne

Die Schönheit der Schöpfung duftet, das Innere wird berührt.

Seelenwort: Blumen blühen nebeneinander, ohne sich zu vergleichen. So verwirklichen sie ganz natürlich das, was in ihnen angelegt ist. Was sind unsere Anlagen, Gaben, Talente, Besonderheiten? Was an Dir individuell ist, schätze und lebe das fröhlich aus.

Chance: Nimm heute und in diesen Tagen sensibel wahr, welche wundervollen Geschenke die Natur uns anbietet. Öffne dazu die Sinne und sei bereit, auch ganz Neues, Unerwartetes zu erleben!

