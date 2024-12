Die Glücksbotschaft für Donnerstag: 12. Dezember 2024

Kraftzahl: 15

Morgenröte kündet vom neuen Tag

Ich bin bereit, bewusster zu sein und liebevoller zu handeln.

Seelenwort: Wir alle haben wohl mehrfach Gefühle von Scham, Versagen und Schuld tief gespürt. Ja, wir hätten anders sprechen und handeln können oder sollen, nicht wahr? Ob es Karma war, Schicksal? Vielleicht, das darf jedoch nie als Ausflucht gelten.

Chance: Was kann ich aus früheren Erfahrungen lernen? Was nehme ich mir vor, nicht zu wiederholen bzw. anders zu machen? Ich bitte innerlich um Vergebung und werde in Mitgefühl leben.