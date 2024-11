Die Glücksbotschaft für Donnerstag: 14. November 2024

Kraftzahl: 25

Soldat weigert sich, Feind zu erschießen

Entscheiden, was in einer Situation richtig und was falsch ist.

Seelenwort: Pono: Wirksamkeit ist das Maß Deiner Wahrheit. Das Leben ist der Spiegel. Was in Deinem Leben funktioniert, stimmt mit Deinem Seelenplan überein. Wenn Dinge blockiert sind und keine Erfüllung bringen, gehören sie nicht zu unserem Plan.

Chance: Welche Seelenaufgaben spürst Du als noch als unerfüllte Einladung bzw. nicht erkannte Herausforderung in diesem Leben vor Dir? Welche ethischen Mittel willst Du dafür einsetzen?