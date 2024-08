Die Glücksbotschaft für Donnerstag: 22. August 2024

Kraftzahl: 30

Dicker Brief mit exotischen Marken

Aus fernen Welten ist gute Botschaft für Dich auf dem Weg.

Seelenwort: Es mag ein Brief sein, unter Umständen aber auch ein Lied im Radio, eine unerwartete Mail oder überraschender Anruf, ein Buch, das Dir in die Hand fällt oder eine Einladung zu einem ungewöhnlichen Termin. Die Welt ist Dein Spiegel!

Chance: Sei heute und in diesen Tagen offen für irgendetwas, was nicht alltäglich ist, was Dir vielleicht sogar eigenartig vorkommt. Spüre, ob darin ein wichtiger Hinweis für Dein Leben jetzt steckt.