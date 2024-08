Die Glücksbotschaften für die Woche vom 19. bis 25. August 2024: Hilfreiche Wegweiser

Die Woche beginnt mit dem Vollmond im Wassermann - eine intensive Energie, die uns dazu aufruft neue Wege zu gehen. Sonne und Merkur helfen uns außerdem dabei, kluge Entscheidungen zu treffen, besonders wenn wir uns selbst im Weg stehen.

Allerdings bringen Spannungen zwischen Venus, Jupiter und Saturn Konflikte in Beziehungen, oft ausgelöst durch finanzielle Sorgen. Ein Quadrat der Sonne zu Uranus könnte für unerwartetes Chaos sorgen, das wir mit Flexibilität meistern können. Am Dienstag, 20.08.2024, verstärken sich finanzielle Herausforderungen. Ab Donnerstag bietet der Einzug der Sonne in die Jungfrau eine Chance zur körperlichen Heilung und Erneuerung. Die Glücksbotschaften können in dieser emotionalen Woche eine wertvolle Unterstützung sein, indem sie uns daran erinnern, trotz aller Herausforderungen positiv und zuversichtlich zu bleiben. Sie stärken unser Selbstvertrauen und helfen uns, achtsam mit uns selbst und anderen umzugehen.

Artikelbild und Social Media: kieferpix / iStock