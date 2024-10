Die Glücksbotschaft für Donnerstag: 24. Oktober 2024

Kraftzahl: 7

Reisegesellschaft lauscht Ausführungen

Was kann ich heute wohl von anderen Menschen lernen?

Seelenwort: Das Thema vom 23.10. heute in einer anderen Facette: Ging es gestern um Liebe, so ist heute Wissen und deren Vermittlung das Thema. In welchem Lebensbereich möchtest Du jetzt mehr Wissen erwerben? Dein Verstand soll Dir gut nutzen.

Chance: Wenn Bauchgefühl und Kopfverstand, Intuition und Intellekt in uns zusammenarbeiten, fühlen wir uns wohl und haben mehr Erfolg, als wenn wir das eine oder andere zu gering achten.