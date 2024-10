Die Glücksbotschaft für Sonntag: 27. Oktober 2024

Kraftzahl: 10

Ministranten tragen Kerzen zum Altar

Aufmerksamkeit: Kraft der Seele, um zum Ursprung zu finden.

Seelenwort: „Es ist nicht meine Angelegenheit, an mich zu den-Meine Angelegenheit ist es, an Gott zu denken. Es ist Gottes Sache, an mich zu denken.“ – „Das Gebet ist nichts anderes als die Aufmerksamkeit in ihrer reinsten Form.“ (Simone Weil)

Chance: Wonach sich Dein Herz sehnt, worauf Deine Aufmerksamkeit gerichtet ist, das wird bestimmend für Dein Leben. Setze für „Gott“ gerne den Begriff ein, der für Dich besser stimmig ist.