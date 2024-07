Die Glücksbotschaft für Freitag: 12. Juli 2024

Kraftzahl: 19

Frau wartet am Strand auf fernes Schiff

Nimm Deine Erwartungen ernst und gib ihnen genug Zeit.

Seelenwort: Die Rolling Stones sangen: „Yeah, time is on my side, yes it is …“ in einem Lied, in dem es darum geht, dass jemand frei sein wollte und deshalb fortgegangen ist, sich getrennt hat, aber der (die?) andere sicher ist, dass er bzw. sie zurückkommen wird.

Chance: Alles, was zu Dir gehört, wird zu Dir kommen. Nichts, was nicht zu uns gehört, können wir festhalten. Es ist aber in Ordnung, wenn Du hoffst und das tust, was Du zur Erfüllung tun kannst.

