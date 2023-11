Vollmond 2024: Alle Termine und seine Bedeutung im Überblick!

Der Mond reflektiert das Licht der Sonne und durchläuft jeden Monat seinen eigenen Mondzyklus, welcher nach ca. 29,5 Tagen mit einem Vollmond endet und danach mit einem Neumond wieder neu beginnt. Dazwischen kommt es auch jeweils zu verschiedenen Mondphasen, wie dem zunehmenden Mond, abnehmenden Mond oder Halbmond. An einem Vollmond befinden sich Erde, Sonne und Mond auf einer Linie und die Sonne strahlt den Mond an, wodurch wir diesen in seiner vollen Pracht bestaunen dürfen. In seltenen Fällen kommt es sogar zu zwei Vollmonden innerhalb eines Monats. Für eine tägliche Einsicht in die unterschiedlichen Mondphasen sowie wertvolle Tipps im richtigen Umgang mit den Mondenergien, empfehlen wir unseren Mondkalender.

Dieser zweite Vollmond wird auch "Blue Moon" genannt. Ein zweiter Neumond innerhalb eines Monats nennt sich hingegen "Black Moon". Von einem Supermond oder auch Super-Vollmond wird hingegen gesprochen, wenn der Vollmond sich besonders nah an der Erde befindet.

An Vollmond-Tagen herrschen besonders starke Energien, die sich je nachdem in welchem Sternzeichen sich der Vollmond ereignet, unterschiedlich auf unseren Geist, Körper und Alltag auswirken können. Die Ausführung von Vollmond-Ritualen ist jedoch immer eine sinnvolle Unterstützung, um sich die Kräfte des Vollmonds noch besser zunutze zu machen.