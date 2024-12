Die Glücksbotschaft für Freitag: 27. Dezember 2024

Kraftzahl: 3

In der Rauhnacht Segen herbeibitten

Wir können Etliches bewegen, brauchen jedoch den Segen.

Seelenwort: In diesen Tagen, wie schon für den 23.12. betont, sollten wir uns an die Kraft des Gebets erinnern. Auch dann, wenn wir uns nicht für gläubig halten, können und dürfen und sollen wir die Urquelle des Lebens um Hilfe und Halt und Hoffnung bitten!

Chance: Wenn wir jemanden kennen, der in Not ist und Hilfe braucht, materiell oder emotional, so sind dies jetzt sehr gute Tage, um mehr Licht in die Herzen und die Welt zu bringen. Tu es!