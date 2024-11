Die Glücksbotschaft für Montag: 11. November 2024

Kraftzahl: 22

Die Fastenzeit vor Weihnacht beginnt

Einladung zum Innehalten – höre auf den leisen Ruf von Spirit.

Seelenwort: Die meisten denken vielleicht an den Start des Karnevals, aber ursprünglich fing vom Martinstag eine Fastenzeit in Vorbereitung auf die Geburt Christi an, wie es vor Ostern auch eine gibt. Auf jeden Fall eine doppelte Meisterzahl heute.

Chance: Du bestimmst selbst, ob es ab jetzt eine stille Zeit bis Weihnachten wird, oder ob Du im Strudel vom Kommerzverlockungen fast versinkst. Das größte Geschenk ist … Liebe.