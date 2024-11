Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 11. bis 17. November 2024

Diese Woche versorgt uns der Mond mit kraftvollen Energien, die uns helfen, unsere Beziehungen zu vertiefen und Herausforderungen zu meistern. Am Montag fördert der zunehmende Mond in den Fischen zunächst die emotionale Heilung. Dienstag und Mittwoch motiviert der Mond im Widder dann dazu, neue Projekte zu beginnen und andere zu inspirieren.

Diese Energie setzt sich am Donnerstag fort, wenn der Mond im Stier uns Durchhaltevermögen schenkt, aber auch dazu animiert, mehr Zeit mit Familie und Freund*innen zu verbringen. Am Freitag verhilft uns der Vollmond im Stier zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit.Das Wochenende steht unter der Zwillingsenergie, die dazu anregt, Missverständnisse aufzulösen und Harmonie in unserer Leben zu bringen.

