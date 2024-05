Die Glücksbotschaft für Montag: 27. Mai 2024

Kraftzahl: 14

Knorriger Baum spendet guten Schatten

Ruhe eine Zeit lang aus und sei, wie Du bist, ohne Erwartungen.

Seelenwort: Was aus der Vergangenheit hilfreich ist, was aus bisherigen Leistungen und Erfahrungen nützlich ist, dient jetzt als Einladung, eine Weile zu verschnaufen, in der Hektik des Alltags und den Zweifeln an Sinn zur Ruhe zu kommen und innezuhalten.

Chance: Nutze die kleinen Gelegenheiten, die Dein Leben bietet, um Zwischenbilanz zu ziehen und zu bedenken oder zu spüren, welche Richtung und welche Schritte als Nächstes sinnvoll sind.

