Die Glücksbotschaft für Samstag: 22. Juni 2024

Kraftzahl: 8

Junges Mädchen will eine Forelle fangen

Vertrauen entwickeln in angelegte Fähigkeiten zum Überleben.

Seelenwort: Besinnen wir uns ab und an auf das, was unsere Familie, Eltern und Großeltern, an Lebenserfahrungen und Fertigkeiten uns als Grundlage geboten haben bzw. noch geben. Was kann uns jetzt noch dienen? Was passt nicht (mehr) für uns?

Chance: Respektier, was Du von Ahnen und Familie als geistiges Erbe mitbekommen hast. Fühle Dich frei, gemäß Deiner Lebens-situation zu entscheiden, was Du übernimmst und was nicht.

Lesen Sie auch: Kuss-Magie: Diese 5 Sternzeichen können laut Horoskop am besten küssen!