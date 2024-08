Die Glücksbotschaft für Samstag: 24. August 2024

Kraftzahl: 14

Verirrter Wandergruppe erscheint Engel

Wenn keine Hilfe aus der Umwelt kommt, bitte den Himmel!

Seelenwort: Probleme lassen sich selten auf derselben Ebene lösen, wo sie entstanden sind. Auf einer anderen Ebene geht es viel leichter. Bei emotionalen Themen nicht weiter in Gefühlen herumrühren, sondern raus in die Natur, in körperliche Bewegung!

Chance: Wenn weder Sport noch Musik, weder der eigene Verstand noch guter Rat von Freund*innen helfen, dann probiere eine andere Ebene aus: stilles oder lautes Gebet oder Meditation.