Die Glücksbotschaft für Sonntag: 1. September 2024

Kraftzahl: 10

Maler wirken im Stile alter Meister

Zurück zu Kunst, gegenständlich anstatt abstrakt. Ja und?

Seelenwort: Sind wir Individuen mit eigenem Geschmack, eigener Persönlichkeit? Oder sind wir (wohl unbewusst) bereits Abziehbilder einer Massenpropaganda der globalen Werbemafia? Was ist für Dich gut? Was ist für Dich schön? Was findest Du wertvoll?

Chance: Lass Dich nicht beirren, wenn Dein Weg und Deine Vorlieben anders sind als die der vermeintlich modernen Leute. Spüre, was Dir entspricht, auch wenn es (noch) keinen Beifall dafür gibt.