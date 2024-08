Die Glücksbotschaften vom 26. August bis 1. September 2024: Hoffnung in turbulenten Zeiten

In der letzten Augustwoche ist es vor allem die liebe Venus, die unsere Tage bestimmt und uns mit auf eine gefühlige Reise nimmt. Doch auch unsere anderen Nachbarplaneten leisten ihren Beitrag. So zum Beispiel Pluto, der uns am Montag nachdenklich stimmt und uns dazu auffordert, tief in unsere Seele zu blicken.

Am Dienstag verwöhnt uns ein Venus-Uranus-Trigon wiederum mit Leichtigkeit und Flirtlaune bevor es am Mittwoch durch zwei Mond-Quadrate zu Venus und Neptun nochmal herausfordernd wird. Ab Donnerstag läuft Merkur endlich wieder vorwärts und gibt uns die Möglichkeit durchzuatmen. Wir freuen uns auf ein starkes Wochenende, dass mit dem Wechsel von Pluto in den Steinbock einen krönenden Abschluss findet.

Wir begeben uns in dieser Woche also auf eine Gefühls-Achterbahn und können uns auf Höhen und Tiefen einstellen. Die Glücksbotschaften sind in dieser Zeit besonders hilfreich, da sie uns daran erinnern, dass trotz der Schwankungen alles gut wird und wir das Positive nicht aus den Augen verlieren dürfen. Sie bestärken uns und halten in turbulenten Zeiten die Balance.