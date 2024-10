Die Glücksbotschaft für Samstag: 26. Oktober 2024

Kraftzahl: 9

Richtfest für Neubau fertig vor Winter

Machen wir realistische Pläne für unsere diversen Vorhaben.

Seelenwort: Es ist gut, sich Ziele zu setzen und etwas aktiv anzustreben. Ich überlege mir dabei: Ist das Ziel sinnvoll und realistisch? Bin ich persönlich und was die Mittel angeht, genügend gut gerüstet? So vermeide ich Enttäuschungen und habe mehr Erfolg.

Chance: Im Herbst das anpacken und zu Ende bringen, was in den Monaten vorher begonnen wurde. Das passt gut in diese Jahreszeit. Was willst Du noch zu einem guten Abschluss führen? Tu es.