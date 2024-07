Die Glücksbotschaft für Sonntag: 4. August 2024

Kraftzahl: 12

Bergmassiv sieht wie Gesicht aus

Zufall oder Omen? Das kommt auf deine eigene Weltsicht an.

Seelenwort: Ein Gesicht in einem Baum, eine Wolke wie ein Engel, eine Botschaft auf einem Großplakat, ein Satz im Radio, der Dein Thema anspricht – die Welt um uns herum ist voller Signale und Zeichen, die etwas sagen wollen. Tun wir das nicht als „Zufall“ ab.

Chance: Wenn Du heute in Deiner Umgebung etwas wahrnimmst, was auf Dich so wirkt wie eine persönliche Botschaft für ein Thema, das Dich in dieser Zeit umtreibt, so nimm das als Zeichen an.

Lesen Sie mehr über die: Mondpausen im August 2024