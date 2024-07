Die Glücksbotschaften für die Woche vom 29. Juli bis 4. August 2024

Die Woche vom 29. Juli bis 4. August 2024 ist eine Neumond-Woche. Allerdings wird der Löwe-Neumond uns erst am Sonntag, 4. August 2024, mit neuem Schwung unter die Arme greifen. Ansonsten geht es vor allem darum, sich mit dem Venus-Uranus-Quadrat am 2. August auseinanderzusetzen. Dieses hat es nämlich ganz schön in sich und sorgt mitunter für Turbulenzen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Eine Extraportion Glück in Form der täglich neuen Glücksbotschaften kann da gerade recht kommen. Nutzen Sie sie in dieser Woche als hilfreichen Wegweiser. Klicken Sie sich nun durch die Galerie um die Glücksbotschaften für die aktuelle Woche zu erfahren.

