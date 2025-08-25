Die Glücksbringer für das Sternzeichen Fische in der Woche vom 25. bis 31. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 25. bis 31. August 2025 wichtig, lieber Fisch?
Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie Weiß tragen, fühlen Sie sich gleich lebendiger und mindestens zehn Jahre jünger.
Ihre Glückszahlen: 12, 17, 19, 20, 22 und 24. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Respekt vor jedem Lebewesen haben.
