Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 25. bis 31. August 2025

Ihre Glücksfarbe: Sie dürfen sich ruhig mal auffällig und bunt kleiden. Sogar provokantes Pink ist erlaubt.

Ihre Glückszahlen: 12, 27, 28, 32, 40 und 41. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die für Ihre gemeinsamen Ziele kämpfen.