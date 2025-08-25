Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 25. bis 31. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 25. bis 31. August 2025 wichtig, lieber Steinbock?
Ihre Glücksfarbe: Sie dürfen sich ruhig mal auffällig und bunt kleiden. Sogar provokantes Pink ist erlaubt.
Ihre Glückszahlen: 12, 27, 28, 32, 40 und 41. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die für Ihre gemeinsamen Ziele kämpfen.
