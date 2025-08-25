Die Glücksbringer für das Sternzeichen Wassermann in der Woche vom 25. bis 31. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 25. bis 31. August 2025 wichtig, lieber Wassermann?
Ihre Glücksfarbe: Braun und Grün verbinden Sie mit der Erde und verleihen Bodenhaftung. Das ist wichtig.
Ihre Glückszahlen: 8, 12, 22, 27, 31 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die die Natur genauso lieben wie Sie.
Video: Glutamat